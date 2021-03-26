Тюменец, перепродавая квартиры, заработал 24 млн рублей и сел в тюрьму на семь лет. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени мужчина заработал не только миллионы рублей, но и крупный реальный уголовный срок. Все потому, что деньги он добывал незаконным путем. Дмитрия У. обвиняют в мошенничестве с недвижимостью.

– Как стало известно из материалов уголовного дела, с 2018 года Дмитрий входил в доверие, незаконно переоформлял объекты недвижимости на свое имя и перепродавал их. Во время рассмотрения уголовного дела мошенник скрылся. С октября 2019 года по январь 2021 года он находился в розыске. Задержали его в Тобольске, – рассказали в пресс-службе Тюменского областного суда.

В итоге подсудимому дали семь лет «строгача», два года ограничения свободы и штраф 700 тысяч рублей в пользу государства. Гражданские иски потерпевших удовлетворены на общую сумму 23 894 200 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.