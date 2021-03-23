Бригады ишимской Областной больницы №4 возобновили выезды в районные больницы Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Врачебные бригады (включая офтальмолога, ревматолога, невролога, уролога, отоларинголога, кардиолога и эндокринолога) ишимской Областной больницы №4 возобновили выездную работу после долгого перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, они выезжают в районные больницы, где пациенты нуждаются в помощи профильных специалистов.

Медицинскую помощь в марте 2021 году уже получили жители сел Викулово, Абатское и Бердюжье. Всего на консультативном приеме у узких специалистов побывали 236 человек, а сегодня состоялся выезд в армизонскую больницу.

По словам главврача ОБ №4 Вячеслава Афанасьева, возможность ехать в город на прием к узким специалистам есть не у каждого сельского жителя. Потому и была сформирована бригада из тех специалистов, консультация которых востребована на перифирии.

- Мы учитываем потребности каждой территории и по возможности комплектуем врачебную бригаду по заранее утвержденному на год графику. Медицинская помощь должна быть доступной каждому, независимо от места проживания, - отметил Вячеслав Афанасьев.

В апреле 2021 узкие специалисты планируют выехать в Викуловскую, Бердюжскую и Сорокинскую больницы. Жители этих сел могут прийти на прием по направлению от врача-терапевта или педиатра. В составе бригад есть и детские врачи: врач функциональной диагностики, уролог, невролог, кардиолог. Даты визитов и состав бригады врачей можно узнать в регистратуре поликлиники по месту жительства.