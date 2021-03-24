В Тюмени хозяйка квартиры сняла с уснувшей гостьи все золото. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции города Тюмени поступило заявление от 32-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что у нее украли ювелирные изделия.

Горожанка со своими подругами распивала алкоголь в гостях у одной из девушек. Выпив значительное количество спиртного, тюменка уснула, а хозяйка квартиры сняла с нее все драгоценности.

– Задержанная 44-летняя местная жительница пояснила, что все украденное имущество сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила на личные нужды. Общая сумма ущерба составила более 56 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.