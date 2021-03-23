Руководителя тюменской компании уличили в даче взятки завхозу школы. Фото: Ольга Крыльцова

Руководителя ООО «Ай Ти группа Открытие» уличили в даче взятки завхозу тюменской школы № 7. Мужчина передал более 194 тысяч рублей за содействие коммерческой фирме в заключении двух договоров на поставку компьютерной техники для нужд образовательного учреждения на общую сумму более 960 тысяч рублей.

– Было возбуждено дело об административном правонарушении. Мировой судья судебного участка № 5 Ленинского судебного района города признал ООО виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере одного миллиона рублей, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ранее был наложен арест на денежные средства общества, находящиеся на расчетном счете в банке, в размере одного миллиона рублей. Постановление суда в законную силу не вступило. Кстати, заведующий хозяйством средней общеобразовательной школы № 7 осужден за получение взятки.