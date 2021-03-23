Ишимцев готовят к паводкам. Фото - администрация города Ишима.

В Ишиме продолжаются дворовые обходы населения, проживающего в зоне возможного подтопления и вблизи рек Карасуль и Мергенька. Специалисты учат жителей, что надо делать при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной паводком.

– В поле зрения обходчиков попали улицы Докучаева, Центральная, Тимирязева, Будённого, Костычева, Приозёрная, Солнечная, Луговая, район ПМК-3, школы № 2, улицы Щорса и Чапаева, район очистных сооружений, Серебрянка и Смирновка. Пройдено 1 323 домовладения, – рассказали в администрации города Ишима.

В ведомстве отметили, что на случай возникновения непредвиденных ситуаций заключены договоры на организацию сборных эвакуационных пунктов, пунктов временного размещения людей, на хранение их имущества и содержание домашних животных.