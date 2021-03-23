В Тюмени снесут аварийный дом 1951 года постройки на улице Волгоградской. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени снесут аварийный дом 1951 года постройки на улице Волгоградской, 29. Бывшие жители аварийного здания, которому в этом году исполняется 70 лет, переехали в новые квартиры.

– Дом сровняют с землей в апреле-мае, после того как будет проведен конкурс по выбору подрядчика. До этого момента двухэтажка находится под присмотром специалистов Тюменского имущественного казначейства. После того как компании «УСТЭК», «СУЭНКО» и ООО «Водоканал» подтвердят отключение инженерных сетей и будет заключен контракт с подрядной организацией, дом передадут под снос, – рассказали в Комитете по связям с общественностью и СМИ.

В ведомстве отметили, что обычно организации, выигравшей конкурс на снос многоквартирного дома, дается месяц. За это время подрядчик должен разобрать аварийное строение, увезти мусор на полигон, засыпать очищенную территорию песком и разровнять его на площадке.