В Тюменской области более чем на треть увеличилось число выданных ипотечных кредитов Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Количество выданных ипотечных кредитов в Тюменской области в 2020 году увеличилось более чем на треть. Если в 2019 году было выдано 19345 ипотечных кредитов, то в 2020-м – 25872, несмотря на экономическую ситуацию. По словам губернатора Александра Моора, из этого числа почти 14 тысяч носили льготный характер.

Глава региона подчеркнул, что доступность жилья можно измерить только одним способом – посмотреть, стали люди покупать его больше или меньше.

- Программа льготной ипотеки не только помогла поддержать строительную отрасль, но и заметно простимулировала ее в период, когда многие сектора экономики только теряли. А что такое «стройка»? Это рабочие места в самой отрасли и смежных секторах, это живые налоговые платежи в бюджеты всех уровней, - отметил глава региона.

До 1 июля 2021 года в России действует программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Сейчас правительство РФ обсуждает, будет ли продлена эта программа, утвержденная в конце апреля 2020 года. Аргумент закрытия программы льготного кредитования – увеличение спроса и стоимости квадратного метра. Однако, по словам Моора, есть и объективные факторы. Стоимость стройматериалов, транспортировки увеличилась в 2020 году, появились траты, связанные с профилактикой коронавируса.

По данным «Госуслуг», в России по программе льготного кредитования оформляют больше 90% всех кредитов на квартиры в новостройках. Для оплаты первоначального взноса (15%) можно использовать материнский капитал. Квартира должна быть в строящемся или сданном доме, а продавец – юридическим лицом.

- Государственная программа дает возможность большему числу семей купить новое жилье и при этом стимулирует важнейшую отрасль экономики, то общий итог такой программы однозначно нужно считать успешным. Если федеральное правительство продлит в том или ином формате эту программу, льготная ипотека продолжит свое позитивное влияние на экономику и социальную сферу, – резюмировал губернатор Тюменской области.