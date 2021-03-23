В Тюменской области два друга обокрали 26 дачных домиков. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, совершавших кражи с дачных участков. Ранее судимые за кражи местный житель со своим знакомым бомжом два зимних месяца по ночам обкрадывали граждан, проживающих в частном секторе.

– Обвиняемые взламывали двери, похищали строительные инструменты и материалы, бытовую технику, одежду, а также продукты питания. За одну ночь преступники могли совершить до восьми краж. Часть похищенного имущества впоследствии реализовывалась в комиссионные магазины и ломбарды Екатеринбурга, вырученные деньги подельники тратили на личные нужды, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

От действий злоумышленников пострадали 26 граждан, причинённый материальный ущерб составил свыше 400 тысяч рублей. В результате грамотно организованной работы в процессе расследования удалось изъять похищенное имущество на сумму свыше 200 тысяч рублей.