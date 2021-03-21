В Тюменской области 2251 семью обеспечат новым жильем Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Не менее 5 млрд рублей из бюджета Тюменской области планируется вложить в 2021 году в жилищное строительство. По словам начальника главного управления строительства Павла Перевалов, это позволит решить жилищный вопрос 2251 семье. Всего же в регионе планируется ввести 1 млн 560 квадратных метров жилья, предусмотренных нацпроектом «Жилье и городская среда».

Кроме жилищного строительства, по нарастающей развивается вся инфраструктура. Так, в 2020 году в Тюменской области ввели 20 социальных объектов, в т.ч. 4 детских сада и 7 школ, отремонтировано более 750 километров дорог, открыта новая дорожная развязка в Тюмени, строят ещё одну. В 2021 году продолжится реализация масштабных дорожных проектов, в эксплуатацию планируется ввести 30 объектов социальной сферы. Темпы строительство ускорились в том числе в связи с изменениями в законодательстве.

- Застройщиков наверняка порадовали изменения в Бюджетном кодексе, которые позволили нам приобретать жилье по договорам долевого участия в домах с проектным финансированием. Это очень важно, так как многие проекты комплексной застройки серьезно поддерживаются за счет жилищных программ региона. На данные цели в прошлом году было выделено более 5 млрд рублей, 2 641 семья получила квартиры, — отметил Перевалов.

За счет средств со спецсчетов в Тюменской области строят 112 домов площадью 1 млн 175 тысяч квадратных метров (64% от общего количества), и процент продолжает расти.

Большое подспорье для строителей – программа льготной ипотеки. За 1 месяц 2020 года выдано 1149 кредитов, в 2021 году за тот же период — 1523, то есть рост составил 33 процента! Всего же за период действия программы льготной ипотеки тюменцам выдано 13,3 тысяч льготных кредитов на сумму более 35 млрд рублей.