В Тюменской области определили победителей «Молодежного квеста» Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

В Тюменской области подвели итоги ежегодной познавательной интернет-игры «Молодежный квест», которая проходила с 1 февраля по 5 марта 2021 в рамках проекта «Тюменская область — территория здорового образа жизни!». Как сообщили в региональном департаменте социального развития, участниками игры стали более 1,7 тысяч человек, а заявки на участие подали 206 команд (волонтерские отряды и инициативные группы).

Команды должны были выполнить задания на двух уровнях: теоретическом и практическом. На первом этапе ребята отвечали на вопросы о безопасности в интернете и разгадывали тематические ребусы. На втором этапе команды сами создавали профилактические комиксы на заданную тему по безопасному поведению в Интернете. Во время игры все задания они выполняли через гугл-формы.

Победителями конкурса стали команды:

- «СМС» ( «Заводоуковский библиотечный центр);

- «Дружба» (школа с. Бухтал»);

- «Мы рядом!» (школа №58).

Команды-победители получили призы с фирменной символикой конкурса. Дипломами в номинации «Лучший на уровне» награждены команды:

«Открытые сердца» (гимназия №12);

«Спортики» (школа с. Памятное Ялуторовского района);

«Новое поколение» (МАОУ «Новоселезнёвская» СОШ Казанского района).