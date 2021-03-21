Медицина

Маленький мальчик из Тюменской области уверен, что врачи-маммологи «изучают» мам. Ребенок написал милый отзыв на бланке учреждения, пока ждал маму, которая, по его словам, «иногда приходит» в «Медицинский город» на приём к маммологу. Мальчик решил, что «поликлиника, наверное, хорошая», потому что в нее ходит его мама, и пожелал учреждению друзей, пятёрок и «любить муравьёв» так же, как он, потому как они прекрасные.

Искреннее мнение ребенка тронуло сотрудников поликлиники, особенно врачей-маммологов.

– Маммологов обычно называют хранителями женской груди, а у мальчика свое, абсолютно логичное мнение о работе маммолога сложилось. Мам мы тоже «изучаем», точнее обследуем и следим за их здоровьем. То, что женщина, мама мальчика, регулярно находит время для осмотра у маммолога – это очень похвально, – подчеркнул заведующий Центром женского здоровья Джавад Шабанов.

Каждая женщина должна посещать маммолога хотя бы раз в год. Этот временной интервал и позволяет выявлять злокачественное новообразование образования груди даже в случае его возникновения на самых ранних стадиях с более чем благоприятным прогнозом.