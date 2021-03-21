Тюменцы помогали животным из зоопарка в период пандемии

Зоопарк

В Тюмени зоопарк восстанавливается после пандемии. В администрации зоопарка поделились, что тюменцы помогли пережить сложные времена. Когда антиковидные меры лишили организации возможности стабильного заработка, жители начали помогать гуманитарной помощью для зверей.

- Мы безумно благодарны жителям Тюмени за хвойные деревья для животных. Все копытные едят с огромным удовольствием, даже тигру пришлись сосны по вкусу. Играет и пробует на зуб, - рассказали сотрудники.

В 2021 году жители зоопарка уже порадовали прибавлением в семействе. Многочисленным оказалось потомство у капуцин и сурикатов. Родились малыши и у зеленой мартышки гривет. Но к сожалению, мать не приняла сына, поэтому звереныша пока вскармливает ветеринарный врач зоопарка. Но уже скоро он сможет вернуться к своей сестренке Симе.