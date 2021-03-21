Тюменские музеи открыты для посещения школьников

Музей в Тюмени

Весенние каникулы у школьников из Тюмени начнутся с 29 марта и продлятся по 4 апреля. В это время ученики могут организованно посетить выставки и исторически места.

В региональном центре продолжают работать экскурсии для школьников: театрализованные, автобусные, пешеходные и многие другие.

Варианты отдыха внутри Тюменской области предлагает школьникам и Тюменский областной союз туриндустрии.

- У нас есть много экскурсионных, профориентационных, оздоровительных направленностей. Поездки на различные предприятия, на фермы. Можно съездить в Тобольск, Ялуторовск, Заводоуковск, Ишим – эти направления для наших ребят открыты, - поделилась президент Тюменского областного союза туриндустрии Любовь Матиевская с корреспондентом издания «Тюменская область сегодня».

Выездные мероприятия за пределы региона возможны для школьников только при условии сопровождения взрослыми людьми - родителями и педагогами.