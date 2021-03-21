Тюменцам рассказали о сроках хранения отправлений на «Почте России»

Почтовое отправление Фото: Виктория Стеблова

Каждое почтовое отправление, которое поступает в отделение «Почты России», имеет определенный срок хранения. В течении этого времени адресат должен забрать предназначенную для него посылку, письмо или бандероль, в противном случае оператор почты оформляет возврат. После этого отправление будет направлено по обратному адресу и возвращено отправителю.

Корреспондент Megatyumen.ru уточнил в пресс-службе УФПС Тюменской области срок хранения отправлений. Внутренние и международные посылки, отправления EMS и крупногабаритные почтовые отправления хранятся 15 дней. Почтовые переводы и письменная корреспонденция, в том числе мелкие пакеты, хранятся в отделении 30 дней. Отправления с пометками «Судебное» и «Административное» – 7 дней.

– Можно заказать доставку отправления домой на сайте или в мобильном приложении «Почты России». Простая электронная подпись позволит получить отправление без заполнения бумажного извещения по коду из СМС. Срок хранения регистрируемых почтовых отправлений можно продлить на срок до 2 месяцев со дня поступления в отделение, – рассказали почтовики.

Помимо этого, оформить заявку на платное хранение может не только получатель, но и любое его доверенное лицо. Для этого нужно обратиться в свое почтовое отделение с документами, удостоверяющими личность.