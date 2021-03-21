В Тюмени уменьшилось количество нарушений, связанных с благоустройством

Благоустройство Тюмени Фото: Виктория Стеблова

В Тюмени стали реже штрафовать за нарушения в благоустройстве Граждане активно сообщают, где есть проблемы

В Тюмени заметно сократилось количество нарушений, связанных с благоустройством. Руководитель управы Центрального округа Александр Чистяков озвучил статистику работы квартальных на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству гордумы.

В 2019 году количество составленных протоколов достигло 3 949, а общая сумма наложенных штрафов составила 18 миллионов 881 тысяч рублей. Из них взыскано 16 миллионов 638 тысяч рублей. В 2020 году количество протоколов уменьшилось до 3 278, из 8 миллионов 890 тысяч рублей наложенных штрафов взыскано 6 миллионов 152 тысячи рублей.

Чаще всего, нарушения относятся к требованиям внешнего вида и установке адресных указателей, парковка на газонах, размещение информационных материалов вне специальных мест, надписи на фасадах, уборка территории, в том числе от снега и наледи.

- В целом за счет проведения мероприятий по содержанию имущественных комплексов повышается уровень комфортной среды, уровень благоустройства и обеспечения надлежащего состояния территории города, повышение экологической культуры населения, - прокомментировал Александр Чистяков.

Также руководитель управы Центрального округа подчеркнул активность жителей Тюмени. На портал «Тюмень – наш дом» поступило 7 тысяч 61 обращение, годом ранее – 3 тысячи 722 обращения. В частности, тюменцы указали на 300 открытых люков, 341 провал. Все нарушения устранены.