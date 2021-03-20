Тюменцев приглашают на встречу с известным каскадером

Фото: личная страница Александра Пересвета в соцсетях

Тюменцев приглашают на лекцию, которую проведет каскадер и мировой рекордсмен по силовым трюкам Александр Пересвет. Она состоится 24 марта в Студенческом центре Тюменской области (ул. Семакова, 21) в рамках федерального проекта «Диалог на равных». Начало в 17.00.

Этой весной Александр Пересвет совершает путешествие по России на скутере. Сейчас спортсмен проехал 2 тысячи километров и находится в Екатеринбурге. После он посетит Курган, а затем окажется в Тюмени.

На лекции рекордсмен поговорит с участниками о преодолении страха, поделится опытом участия в мотопробегах, а также расскажет, как не бояться ставить себе амбициозные цели и достигать их.

– Проект «Диалог на равных» дает возможность познакомиться с людьми из разных сфер жизни. Александр Пересвет совершает удивительные вещи – гнет стальные сковородки и гвозди, а на его животе разбивают кирпичи. На лекции он расскажет, как добился такой выносливости и как попал в Книгу рекордов Гиннеса, – сообщила организатор проекта в Тюменской области и руководитель Студенческого центра Екатерина Козеева.

Для всех, кто не сможет посетить встречу, пройдет онлайн-трансляция в Instagram. Более подробную информацию можно узнать в группе Студсовета Тюменской области в соцсети «ВКонтакте».