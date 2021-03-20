Тюменцы не спешат брать домой бездомных животных из приюта

Фото: приют ''Лучший друг''

В тюменском приюте для бездомны животных «Лучший друг» побывали волонтеры. Встречу общественников с четвероногим организовала тюменская «Контора пароходства».

Как рассказала руководитель приюта Анна Москвина, тюменцы не спешат брать домой бездомных животных. Например, в феврале любящих хозяев нашел только один пес. Кошек сейчас здесь нет.

– В прошлом году у нас заморозили отопление в домике, поэтому пришлось раздать всех кошек. Сейчас делаем ремонт, но все равно у нас нет куратора, которой мог бы всё контролировать, – рассказала женщина.

Также она добавила, что сейчас в приюте содержится 120 собак, которых некому выводить. В связи с этим волонтеры вызвались прогуляться с животными. Кстати, выгулять питомцев может любой желающий, для этого созданы три вольера за счет Фонда президентских грантов. Предварительно нужно договориться по телефону 8-961-202-41-18.

Напоминаем, что «Лучший друг» также готов принимать коллективные заявки от школ для уроков доброго и ответственного отношения к домашним животным.

– Можно жалеть бездомных животных, но куда эффективнее помогать. В этот приют требуются кураторы и волонтеры, те, кто будет на постоянной основе приезжать, помогать и общаться с песиками , – отметила руководитель «Конторы пароходства» Юлия Саначина.