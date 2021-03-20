Жители Тюмени могут пройти бесплатное эндоскопическое обследование

Фото: ГАУЗ ТО "МКДЦ"

В период межсезонья у многих тюменцев обостряются хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Чтобы излечиться от недуга, необходимо пройти эндоскопическое обследование. Сделать его можно в «Многопрофильном консультативно-диагностическом центре».

– Любой житель Тюмени и Тюменской области, имеющий полис ОМС, может пройти эндоскопическое обследование в МКДЦ по направлению терапевта, гастроэнтеролога или хирурга, – рассказал заведующий эндоскопическим отделением центра Эдуард Одегов.

Здесь обследуют все отделы ЖКТ, а если нужно, проводят исследование комплексным методом фиброгастродуоденоскопии (ФГДС) и колоноскопии. При подозрении на злокачественное новообразование возможна и щипцовая биопсия с отправкой биоматериала на гистологический анализ.

Всего в 2020 году специалисты отделения провели около 15 500 видеоэндоскопических исследований. Биопсия потребовалась почти в 10 процентах случаев. Кроме того, было выполнено около 500 исследований на наличие бактерии Helicobacter pylori, которая является частой причиной гастрита.

Врачи рекомендуют людям в возрасте от 55 до 60 лет один раз в три года проходить колоноскопию. А тем, кто имеет факторы риска развития заболеваний желудка и пищевода, следует проходить ЭГДС один раз в год.