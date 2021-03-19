На дорогах Тюменской области ожидаются сильный снег и гололедица. Фото: Ольга Крыльцова

На дорогах Тюменской области сегодня и завтра ожидаются сильный снег и гололедица. Об этом сообщает ФГБУ «Уральское УГМС». Непогода затронет не только наш регион, но и Свердловскую и Курганскую области.

– Дорожные службы обеспечивают постоянную очистку трасс от снега и наледи, но в плохих погодных условиях просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, – сообщили в «Уралуправтодоре».

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.