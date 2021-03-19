Тюменцы активно участвуют в онлайн-челлендже «Факты говорят». Фото с сайта Крымского туристского центра.

Тюменцы активно участвуют в онлайн-челлендже «Факты говорят», рассказывая о малоизвестных фактах о Крымском полуострове. Сделать это может каждый, а самые лучшие посты оценят блокнотами, ручками и футболками.

Так, тюменка Софья Новикова рассказала о том, что группа «Кино» была основана в Крыму, в поселке Морское в 1981 году. Полуостров прославляли многие деятели культуры и искусства – Айвазовский, Чехов, Волошин, Грин, Марина Цветаева и другие

Отметим, что для участия в челлендже достаточно выбрать несколько интересных и редких фактов и выложить в социальных сетях с картинкой. Под постом необходимо прописать хештеги #доброволец72, #КрымскаяВесна, #РоссияСевастопольКрым. Ссылку на пост необходимо направить в сообщения организаторам. Челлендж стартовал на сайте ДТиС «Пионер» и онлайн-площадках тюменского координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области.