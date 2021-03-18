В Тюмени открылась выставка детских рисунков «Крымская весна»

Выставка детских рисунков «Крымская весна» открылась сегодня, 18 марта, в Тюмени. Посмотреть на экспозицию в режиме онлайн можно в в официальной группе ДТиС «Пионер». Как сообщили организаторы, отсканированные и сфотографированные работы выложат в соответствующий альбом, который затем можно будет посмотреть в любое время.

В акции участвуют 5-6-летние воспитанники «Пионера». Ребятишкам рассказали о важных для России событиях и попросили нарисовать их на бумаге.

Кроме того, в «Пионере» проводятся и другие акции. Например, в соцсети «ВКонтакте» проходит интерактивный тест, посвященный вопросам присоединения Крыма к России, онлайн-урок «Крымская весна», мастер-класс по инклюзивным практикам для участников спортивно-оздоровительного клуба «Шанс» и воспитанников «Горизонта».