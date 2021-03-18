Юных ишимцев научили готовить вкусный чак-чак Фото: pixabay.com

Воспитанники ишиского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Согласие» научились готовить национальное блюдо крымских татар. Ветеран отрасли «Социальная политика» Вера Оленина рассказала, как приготовить самый вкусный местный десерт – чак-чак.

Вера Оленина 19 лет прожила в узбекском городе Наманган. И там в одном доме жили крымские, казанские, уфимские татары, русские, евреи и узбеки.

– Мы делились друг с другом рецептами национальных блюд, делали и плов, и лагман, и чак-чак, – говорит рукодельница.

Вместе с ребятами она заводила, раскатывала и жарила тесто, варила медовый сироп. В финале мероприятия все желающие смогли полакомиться вкусным чак-чаком.