Ишимские врачи достали батарейку из желудка 8-летнего ребенка Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Ишимские врачи областной больницы № 4 спасли 8-летнего ребенка, который проглотил круглую батарейку. Юного пациента доставили в медучреждение 15 марта из Казанского района.

Чтобы извлечь инородный предмет быстро и безболезненно, врачи применили анестезию. К счастью, батарейка не успела нанести существенный вред здоровью ребенка, но на всякий случай ему пришлось остаться в стационаре для наблюдения.

– Проглоченная батарейка – далеко не безобидный предмет. Не стоит ждать, что инородное тело выйдет естественным путем, так как это крайне опасно и может привести к инвалидности, а иногда и летальному исходу, – рассказал заведующий эндоскопическим отделением областной больницы № 4 Бахтиержон Юлдашев.

Медики призывают родителей внимательнее следить за своими детьми и тщательнее выбирать игрушки. Особое внимание стоит уделять тому, насколько крепко закрывается отсек с батарейками.