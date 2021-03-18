Опыт тюменского приюта для бездомных животных перенимают другие города

Фото: департамент городского хозяйства администрации города Тюмени

Тюменский приют для бездомных животных, расположенный на ул. Кедровой, посетили представители Управления по ветеринарии администрации города Кургана. Гости приехали, чтобы обменяться опытом и узнать что-то новое.

Так, особое внимание курганцев привлекло видеонаблюдение, которое охватывает территорию всего приюта, а также новая практика содержания кошек в комфортных групповых вольерах.

Также гостей ознакомили с процессом отлова животных, показали сачки, клетки-ловушки и рассказали, как проводится видеозапись процесса.

Напомним, что приют открылся в 2012 году. За это время в нем побывало немало специалистов из других городов и соседних областей, желающих перенять опыт тюменцев.