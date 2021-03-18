Глава Черноморского района Крыма пригласил тюменцев оценить изменения на полуострове

Глава Черноморского района Республики Крым Алексей Михайловский во время совещания организаторов детского отдыха в Тюмени заявил, что жителей нашего региона всегда ждут на полуострове. По его словам, в районе сейчас строят и реконструируют новую автодорогу. И, когда тюменцы летом прилетят на отдых, они увидят эти изменения.

– Крым – полноценный субъект Российской Федерации, и самое главное наше приобретение – это чувство свободы, чувство причастности к великой России, – отметил он.

Михайловский напомнил, что крымчане сделали правильный, обоснованный выбор сами.

– Сегодня мы ощущаем подъем, ощущаем, что мы – часть великой страны. Поздравляю всех, желаю успехов, процветания, чтобы всё у нас получилось, – заключил глава Черноморского района.