Тюменца, который пьяным ехал из бара на базу отдыха, упекли в колонию на 8 месяцев Фото: Татьяна Коркина

Восемь месяцев проведет в колонии-поселении 38-летний ранее судимый житель Тюмени, который признан виновным в управлении автомобилем в алкогольном опьянении. При этом он ему уже давали административку за то, что не прошел медицинское освидетельствование на состояние опьянения, без права управления авто.

Из материалов уголовного дела следует, что в октябре 2020 года обвиняемому уже «впаяли» штраф в размере 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1,5 года за отказ на требование пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянение.

Однако 1 декабря 2020 года около 2.15 по пути из бара на базу отдыха его задержали сотрудники ДПС у дома на ул. Широтной. В этот момент мужчина был пьян, но от прохождения медицинского освидетельствования на месте и в наркологическом диспансере отказался. После чего его доставили в ОП-1.

Учитывая обстоятельства дела и личность подсудимого, мужчине назначили 8 месяцев лишения свободы. А еще ему запретили работать на должностях, связанных с управлением автомобилями на 2,5 года.