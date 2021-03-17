В Тюмени стартовала историческая онлайн-викторина о Севастополе. Фото из архива центра «Аванпост».

В Тюмени стартовала военно-историческая онлайн-викторина о Севастополе. Принять участие в ней могут стать все желающие в возрасте от 12 до 35 лет.

Напомним, что завтра, 18 марта, в России отмечается День воссоединения Крыма с Россией. Именно в предверии этой даты педагоги центра «Аванпост» организовали онлайн-викторину. С 15 по 20 марта в группе центра будут появляться публикации о военной истории города-героя. В субботу, пройдя по ссылке, можно ответить на вопросы онлайн-теста.

– После подведения итогов через неделю в группе опубликуют результаты онлайн-викторины и назовут победителей. Затем отличившихся людей в индивидуальном порядке пригласят в центр и вручат заслуженные призы, – рассказывают организаторы.

Те, кто правильно ответит на все вопросы теста, получат памятные подарки от центра «Аванпост».