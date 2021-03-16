Турецкие производители заинтересовались тюменскими удобрениями Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Сразу три тюменских производителя: ООО «СК Атлас» (пиломатериалы и торф), ООО «ГеоСпецСтрой» (сапропелевые удобрения) и ООО НПЦ «Эврика» (гуминовые кислоты) презентовали продукцию во время бизнес-миссии предпринимателей в Турцию 2-5 марта 2021. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, тюменские бизнесмены провели переговоры с десятком потенциальных заказчиков и представителями Министерства сельского хозяйства Турции.

Турецкие производители органических удобрений захотели включить в свою продуктовую линейку товары тюменского производства. А ещё региональные бизнесмены договорились о взаимодействии с дистрибьютерами. После получения нужных сертификатов и пробных поставок бизнесменов ждет взаимовыгодное сотрудничество.

По словам директора компании ООО «СК Атлас» Мухтара Гасанова, для них это была первая бизнес-миссия – до этого предприятие не занималось внешнеэкономической деятельностью.

- Поездка получилась очень интенсивной и плодотворной, удалось провести около 30 встреч. Мы очень довольны тем, что нам предоставили такую возможность со стороны ЦПЭ. Результаты превзошли наши ожидания, - отметил Мухтар.

Отметим, что абсолютно любой предприниматель может выйти на международный рынок со своей продукцией. Оставить заявку для консультации со специалистом можно на сайте Центра или по телефону 8-922-002-45-20. Услуги, которые оказывает Центр поддержки экспорта, предоставляются на безвозмездной основе в рамках Национального проекта «Международная кооперация и экспорт».