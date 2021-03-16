Более 4000 человек получат надежное электроснабжение в 2021 году

Электроснабжение в квартире Фото: Виктория Стеблова

В 2021 году качественное электроснабжение получат более 4 тысяч человек, крупные нефтегазодобывающие проекты, более 150 субъектов малого и среднего бизнеса и новые жилые комплексы и социально значимые объекты. «Россети Тюмень» планируют исполнить 4 700 договоров технологического присоединения, общий объем которых составит 246 МВт.

Компания собирается обеспечить электроэнергией 8 новых фельдшерско-акушерских пунктов, 3 общеобразовательные школы и детский сад в тюменском регионе. В северных округах, в Югре и на Ямале, для энергоснабжения нефтегазодобывающих компаний запланирован ввод в эксплуатацию ряда электросетевых объектов, в том числе нескольких питающих центров и высоковольтных линий электропередачи. Дополнительную мощность получат объекты «Роснефти», «ПИТ «СИБИНТЭК» и «КанБайкал». К концу 2021 года, работа компании принесет прибыль в размере 3,3 млрд рублей.

- В компанию, несмотря на то что деловая активность еще не вышла на докризисный уровень, продолжают поступать обращения потребителей на подключение к сетям. Наша задача – обеспечить технологическое присоединение по всем договорам в максимально сжатые сроки. От оперативности энергетиков зависит расширение горизонта развития регионов: на Севере старт крупных проектов нефтяников и газовиков, на Юге – развитие сегментов малого и среднего бизнеса, – подчеркнул заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг компании Владимир Кирюхин.

Сотрудники организации предсказывают в ближайшие 4 года, после снятия ограничений в рамках сделки ОПЕК+, увеличение мощности энергопотребления на 852 МВт.