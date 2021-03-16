Тюменцы активно участвуют в онлайн-викторине «Окно в Крым!»

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На странице тюменской детской школы искусств «Этюд» в соцсети «ВКонтакте» проходит познавательная онлайн-викторина «Окно в Крым!», стартовавшая 15 марта. Она посвящена Дню воссоединения Крыма с Россией и включает 18 вопросов.

Как рассказала заместитель директора ДШИ по воспитательной работе Наталья Селиверстова, большинство вопросов посвящены великим музыкантам, художникам и балетмейстерам, судьба которых так или иначе связана с Крымом.

Также она добавила, что организаторы намерены превратить викторину в постоянно действующий онлайн-проект.

– Крым – это не только море и солнце, но и культурная жемчужина России и всего мира. Нужно ли завершать викторину? Пусть люди проверяют свои знания о Крыме в любое время, – считает замдиректора.

Отметим, что викторина пользуется большим успехом. На данный момент в ней приняли участие уже более 280 пользователей.