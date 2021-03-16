В детдоме на территории Тюменской области выявили очаг коронавируса. Фото - ddssevera.yam.socinfo.ru.

В Тюменской области выявили групповой (пять и более случаев) очаг заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Так, на сегодняшний день на контроле местного управления Роспотребнадзора находится один очаг в ямальском детском доме «Сияние Севера», который находится на территории региона.

– В организации заболели 28 человек (20 сотрудников и 8 воспитанников), контактных 60 человек (24 сотрудника и 36 воспитанников). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, – рассказали в ведомстве.

Также стало известно, что очаг в комплексном центре социального обслуживания Тюменского района снят с контроля.