Весенние каникулы школьники могут провести путешествуя по Тюменскому району Фото: Виктория Терина

В весенние каникулы школьники смогут попутешествовать по Тюменскому району и открыть для себя много нового и интересного. А осуществить задумки ребятам помогут экскурсии по Тюменскому району, туроператоры помогут организовать досуг и отдых детей без утомительных длительных поездок.

В управлении экономики и стратегического развития администрации района сообщили, что школьники могут побывать на страусиной ферме в селе Чикча, где узнают о повадках этих уникальных птиц, о которых раньше и не подозревали. А также для ребят интересным станет

посещение археологического музея-заповедника на берегу озера Андреевское, некоторые из экспонатов которого датируются V тысячелетием до нашей эры.

В музее села Успенское дети смогут узнать: как пшеничный колос превращается в булку хлеба и как этот незаменимый на нашем столе продукт появился в Сибири.

Специалисты управления экономики рассказывают, что дети будут рады посетить рыбную ферму в селе Червишево, где профессионально занимаются разведением ценных пород рыб – стерляди, осетра и форели. В числе популярных школьных экскурсий – «Дом Северных людей» и обсерватория «Старая башня» в Червишево. Также можно съездить в конный клуб «Аллегро» в селе Ембаево и посетить Тюменский зоопарк в Винзилях.

Стоит отметить, что туристическая отрасль в экономике Тюменского района набирает обороты, её развитие – одно из главных направлений деятельности администрации. Только за прошлый год более 148 тысяч человек посетили туристические объекты района, включая санатории, детские лагеря, гостиницы, базы отдыха и термальные источники.