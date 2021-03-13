В приемное отделение тюменской ОКБ №2 завезли новое оборудование. Фото - "ОКБ 2 Тюмень | Областная клиническая больница №2" в ВК.

В приемное отделение тюменской ОКБ № 2 завезли новое оборудование. Врач-офтальмолог Екатерина Пономарева отметила, что прежнее рабочее место было не самым удобным, теперь ей стало легче принимать пациентов.

– В новую установку входит набор линз, щелевая лампа, фороптер, а также проектор тестовых знаков, который позволит избавиться от бумажной таблицы для определения остроты зрения. Словом, есть всё для комфортного осмотра. И, что особенно важно в пандемию, в силу конструктивных особенностей новое рабочее место создано из современных материалов и легко дезинфицируется, – рассказала глазной специалист.

По ее словам, новое рабочее место обладает хорошей эргономикой управления: моторизованное позиционирование кресла пациента и поворотного приборного стола, регуляция общего и местного освещения со встроенного пульта управления. Приборы размещены очень компактно и удобны в работе – всё под рукой, не нужно никуда тянуться, передает «Мегатюмень».