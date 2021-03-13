Тюменская область примет фестиваль «Япония на Урале». Фото - russiajapansociety.ru.

Тюменская область примет фестиваль «Япония на Урале». Мероприятие пройдет осенью.

– Мы уже ведем подготовку. Особенность фестиваля в том, что он впервые пройдет в формате всего Уральского федерального округа. Таким образом, совместными усилиями мы сможем централизованно организовывать еще более крупные масштабные мероприятия, облегчить логистику по приглашению японских гостей и коллективов, еще большему числу наших жителей рассказать об истории этой удивительной страны, – отметил председатель Свердловского отделения общероссийского общества «Россия Япония» Вадим Занин.

Посольство Японии, как отметил министр посольства Японии в России Тосио Ямамото, придает большое значение межрегиональным обменам, передает «Тюменская линия».