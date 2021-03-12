В Ишиме директора цирка уволили из-за договора с женой. Фото: Ольга Крыльцова

В Ишиме уволен директор цирковой студия «Мечта» за нарушение антикоррупционного законодательства. Мужчина неправильно распорядился деньгами, выделенными в рамках нацпроекта «Культура».

Как оказалось, Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Полеванова безвозмездно передал цирку двухмиллионную субсидию. При этом 40% суммы гранта должно было пойти на выплаты за создание новых концертных программ.

– Директор цирка в нарушение требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», не проводя конкурентную закупку и не известив своего работодателя о наличии конфликта интересов, заключил два договора о создании новых концертных программ с режиссером цирка, своей супругой, на общую сумму 600 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В адрес главы города Ишима внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения директор цирка уволен в связи с непринятием мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он являлся.