В Восточном округе Тюмени работают восемь нарядов ДПС. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Восточном округе Тюмени работают восемь нарядов ДПС. Мероприятие по безопасности дорожного движения продлится в течение суток.

Как отмечают автоинспекторы, в этом году на территории ВАО произошло 31 ДТП, в которых ранены 46 человек, в том числе семь детей. Три человека были сбиты на нерегулируемых пешеходных переходах. Два перекрестка в округе стали самыми аварийными в областном центре – это пересечение улиц Менделеева и Федорова, Карнацевича и Артамонова.

– Утром в Восточном округе сегодня выявлено 45 нарушений ПДД. Семь водителей привлечены к ответственности за нарушение правил перевозки детей, один задержан в состоянии алкогольного опьянения. У 55-летнего автомобилиста, который ехал на «Хендае» по улице Широтной, показания алкотестера составили 0,28 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.