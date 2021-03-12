«Неужели весна?»: в Тюмень возвращается тепло

В Тюмень возвращается тепло. Фото: Вадим Бегун

В Тюмень возвращается тепло. Совсем скоро в областном центре станет по-весеннему тепло.

Значительное потепление начинается уже с завтрашнего дня, 13 марта. Температура наружного воздуха составит всего восемь градусов ниже нуля (сегодня – минус 16). Однако ночью будет еще холодно (минус 15). В ближайшие выходные ожидается западный ветер, который позже сменит свое направление на юго-западное. Он будет дуть со скоростью пять метров в секунду, с порывами до десяти метров в секунду.

В понедельник ветер немного усилится, однако станет теплее. Ртуть в термометре поднимется до отметки минус 5 (ночью – минус 11). Однако весна на этом останавливаться не собирается и в последующие дни потеплеет до минус двух градусов. Всю неделю будет переменная облачность, лишь в четверг и пятницу горожане не увидят на небе солнца – оно скроется за плотными тучами.