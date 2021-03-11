Почти пять тысяч тюменских ребят летом смогут поработать в «Отрядах мэра». Фото - ТГМЦ.

Почти пять тысяч тюменских ребят летом смогут поработать в «Отрядах мэра». До старта приемной кампании осталось чуть меньше месяца.

Стало известно, что в течение сезона будет организовано четыре смены: три по 10 рабочих дней, одна – 5 дней. На всё трудовое лето выделено 4 500 мест для несовершеннолетних тюменцев и 140 мест для лиц старше 18 лет.

Первая смена, которая продлится десять рабочих дней, пройдет с 3 по 17 июня. Прием документов с 12 по 16 апреля. Онлайн-запись откроется 7 апреля в 10.00. Вторая смена (5 рабочих дней) – с 12 по 16 июля, третья (10 рабочих дней) – с 19 по 30 июля, четвертая (10 рабочих дней) будет длиться с 9 по 20 августа.

По информации ТГМЦ, записаться на трудовые смены можно посредством онлайн-записи на сайте отряды-мэра.рф. Там следует оформить электронный талон и в назначенный день сдать пакет документов координатору проекта в Тюменский городской многопрофильный центр.

Также сделать это можно через учреждения общего и дополнительного образования. Документы сдаются непосредственно в эти учреждения ответственному за трудоустройство несовершеннолетних лицу. Онлайн-запись в таком случае не требуется.