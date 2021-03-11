В Тюмени продавцам грозит лишение свободы за продажу поддельной «спортивки». Фото - УМВД по Тюмени.

В Тюмени продавцам одного из городских магазинов грозит лишение свободы за продажу поддельной спортивной одежды и обуви. Во время осмотра торгового помещения полицейские изъяли более 377 единиц изделий.

– С ноября прошлого года 36-летняя женщина и ее 24-летний напарник, жители ближнего зарубежья, покупали, хранили и реализовывали неоригинальную спортивную обувь и одежду под брендами популярных производителей. Продукция содержит воспроизведение товарных знаков известных марок, имеет признаки несоответствия оригинальной, произведена без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам, – сообщила пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Общая сумма ущерба, причиненного правообладателям, составила более 2,6 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Расследование продолжается. Подозреваемым избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.