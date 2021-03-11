На уборку Тюмени после сильнейшего снегопада привлекли дополнительную технику. Фото: Тюмень - наш дом

На уборку Тюмени после сильнейшего снегопада привлекли дополнительную технику – 15 снегоуборочных машин. В настоящее время областной центр от снежного плена освобождают 450 машин и 350 дорожных рабочих.

Стало известно, что за последние сутки выпало более 10 миллиметров осадков, что больше половины от месячной нормы.

– На случай обильных осадков заключены дополнительные договоры и дорожный парк может быть усилен. По данным синоптиков, осадки еще будут продолжаться, грядет резкое понижение температуры, поэтому работы не останавливаются. Сейчас главная задача – сгрести снег с дорог и тротуаров к бордюрам, чтобы в городе было комфортно передвигаться, – рассказал председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин.

Вся техника оборудована системой навигации, ее местоположение отображается в режиме реального времени на портале «Тюмень – наш дом» в разделе «Мониторинг уборки города». Таким образом, любой желающий может увидеть, где ведется уборка дорог в данный момент.