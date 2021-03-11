Тюменца, из ревности сжегшего авто нового ухажера экс-жены, ждут в суде. Фото: Ольга Крыльцова

В суд направлено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Тюмени. Мужчина из ревности поджег машину нового сожителя бывшей супруги.

Вечером 3 ноября 2020 года злоумышленник приехал к дому, где проживает возлюбленный экс-жены, облил кузов автомобиля HUYNDAI I30 бензином и поджег.

– Автомобиль уничтожен огнем. Владельцу иномарки причинен ущерб в размере 500 тысяч рублей, который обидчик возместил полностью, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По данному уголовному делу ведомство утвердило обвинительное заключение. Материалы дела направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

Ревнивому поджигателю грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.