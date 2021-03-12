Погода на 12 марта в Тюмени: ожидается резкое похолодание

В Тюмени ожидается резкое похолодание. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 12 марта, облаков, которые покрывали небо в Тюмени утром, во второй половине дня не будет, и до позднего вечера они уже не появятся. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 19 –21 градус, днем – минус 15 – 16. Вечером столбики термометров покажут 18 – 20 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

12 марта почитается память преподобного Прокопия Декаполита, исповедника. В народе этого святого называли еще Перезимником. Говорили, что в этот день "март дорогу рушит, да вязнет в сугробе", "и тает, и мерзнет". Если в этот день бывал дождь, то ожидали и мокрого лета. А если дул южный ветер, и на улице была капель, то лето обещало быть теплым.