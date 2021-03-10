Мошенники уговорили тюменца ночью найти банкомат и перевести им 160 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел ялуторовской полиции обратился молодой человек с заявлением о мошенничестве. Материальный ущерб, причиненный заявителю, составил более 160 тысяч рублей.

Заявителю позвонили и представились сотрудниками службы безопасности одного из банков. Звонившие сообщили, что на его имя оформлена заявка на кредит и, если ялуторовчанин данную заявку не подавал, значит, это действуют мошенники. Введя в заблуждение молодого человека, собеседники продиктовали ему алгоритм действий по защите денег.

– Потерпевший ночью нашел банкомат и снял оформленный с помощью телефонных собеседников займ. 150 тысяч кредитных денег и около 17 тысяч своих сбережений, имевшихся на карте, он перевел на якобы безопасную банковскую ячейку. Позже он осознал, что попался на уловки мошенников, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следователем следственного отдела возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет.