Еще четыре тюменца за сутки стали жертвами коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Еще четыре тюменца за сутки стали жертвами коронавируса. Им было от 49 до 87 лет.

– Несмотря на усилия врачей скончались, четыре человека: мужчина, 64 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 68 лет, скончался от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне правосторонней тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 49 лет, скончался от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 87 лет, скончалась от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 309 пациентов с COVID-19, – сообщили в Оперативном Штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 75 случаев заболевания (всего с начала пандемии - 32116), 79 человек выздоровели (за весь период - 30303), 10 детей заболели (из общего числа заболевших), 11 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 6 083 человека остаются под медицинским наблюдением, 1 020 человек находятся на перевахтовке.