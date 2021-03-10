Тюменские бизнесмены могут воспользоваться новыми формами господдержки. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские бизнесмены могут воспользоваться новыми формами господдержки. Дело в том, что в регионе разработан новый пакет поддержки для предпринимателей разного уровня.

– Те формы поддержки, которые существовали ранее в Тюменской области, в том или ином виде сохраняются. Большая часть форм поддержки приводит к всплеску активности предприятия лишь в ближайшие три года после оказания помощи, долгосрочный эффект роста предприятий наблюдался только в половине случаев. Помогать нужно тем, кто в восходящем тренде, которые нашли подходящую нишу, – отметил директор регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков.

Так, к примеру, программа «Инвестор» направлена на помощь компаниям, для которых решение о реализации проекта зависит от возможности получения поддержки. Здесь минимальный порог инвестиций будет стартовать от 100 миллионов рублей. Программа «Налогоплательщик» ориентирована на компании в стадии активного расширения или реализации проектов с коротким периодом окупаемости.

Отметим, что в прошлом году число самозанятых достигло 17 тысяч человек. На помощь им планируется направить порядка 15 миллионов рублей. Самозанятый сможет получить в качестве поощрения около 15 тысяч рублей после трех месяцев регистрации. Администрировать форму поддержки будут центры занятости.