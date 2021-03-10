В Тюмени запустили благотворительную акцию #улыбнисьДетям2021. Фото - "Доктор Альбус".

Семейная стоматология «Доктор Альбус» совместно с Тюменским региональным отделением Российского детского фонда запустила уже традиционную благотворительную акцию #улыбнисьДетям2021. В этом году она проходит в пятый раз.

Суть акции состоит в том, что за каждое опубликованное пользователями соцсетей фото с улыбкой клиника «Доктор Альбус» резервирует средства для лечения зубов подопечным детского дома «Борки».

«Это дети разных возрастов, которые по разным причинам оказались оторванными от семьи, – рассказывает заместитель председателя Тюменского отделения Российского детского фонда Галина Сушинских. – Конечно, в сложной жизненной ситуации у них нет возможности следить за здоровьем зубов. Мы рады, что клиника всегда участвует в наших акциях, а также инициирует собственные».

Чтобы принять участие в акции, необходимо выложить фото, на котором вы широко улыбаетесь, в свой профиль в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассниках» или Facebook с хештегом #улыбнисьДетям2021 и предложением принять участие в акции вашим друзьям. За каждое фото с данным хештегом клиника резервирует на специальном счете 150 рублей. Итоги мы подведем 15 марта.

«Благотворительная помощь детям учит в первую очередь нас самих, что помогать другим и дарить добро – это несложно. Подобные акции надолго заряжают позитивом и энергией», – уверена главный врач стоматологии Ольга Фролкина.

«Чудесная акция, в которой может принять участие каждый, ведь много сил и времени не потребуется. Мы традиционно ежегодно принимаем участие в акции всей семьей», - делится Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы.