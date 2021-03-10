«Размахивал перед носом топором». Тюменец угрожал порубить свою сестру

Тюменец угрожал порубить свою сестру. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции Тюменского района поступило сообщение от 39-летней жительницы села Успенка. Женщина сообщила, что брат угрожает ей убийством.

– Прибывшие по указанному адресу стражи правопорядка установили, что родственники проживают вместе. В день происшествия, со слов потерпевшей, брат, вернувшись домой, несколько раз ударил ее и начал размахивать топором перед лицом, после чего высказал слова угрозы, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Отделом дознания в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.