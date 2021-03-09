На содержание кладбищ в Тюмени выделят почти 70 миллионов рублей. Фото: Ольга Крыльцова

На содержание кладбищ в Тюмени выделили 69,7 млн рублей. Деньги поступили из городского бюджета.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что контракт следует исполнить с 16 апреля 2021 года до 31 декабря 2023 года. Победителя лота определят в начале апреля. Заказчиками являются два муниципальных казенных учреждения по вопросам похоронного дела – «Некрополь» и «Ахерат».

Также стало известно, что часть стоимости совместной закупки – 67,4 млн рублей – предусматривается на обслуживание православных кладбищ в течение трех лет.

На содержание четырех мусульманских погостов заложена сумма в 2,3 млн рублей: 0,7 млн – на 2021 год, по 0,8 млн – на последующие два года.