В Тобольске 2021-й год объявлен Годом Ремезова
Фото: Татьяна Коркина
В Тобольске 2021-й год объявлен Годом Ремезова, поэтому горожан ждет масса интересных событий, которые состоятся в течение всего года. В том числе:
- фото-квест с помощью фото-зоны в «Жемчужине Сибири», где представлены предметы интерьера и одежды из фильма «Тобол»;
- лекция «С.У. Ремезов – Сибирский да Винчи», видео-ролики с лекциями в соцсетях ТИАМЗ и городского департамента по культуре и туризму;
- презентация карты культурного наследия Тобольска для историков, краеведов и представителей туристической сферы города 15 марта.
- экскурсии в рамках акции «Памятники должны говорить» 20 марта. Мероприятие пройдет у памятника Ремезову для всех желающих.
Кроме того, в 2021 году исполняется 320 лет со дня окончания работы Ремезовым над его «Чертежной книгой Сибири».