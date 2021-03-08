В Тобольске 2021-й год объявлен Годом Ремезова Фото: Татьяна Коркина

В Тобольске 2021-й год объявлен Годом Ремезова, поэтому горожан ждет масса интересных событий, которые состоятся в течение всего года. В том числе:

- фото-квест с помощью фото-зоны в «Жемчужине Сибири», где представлены предметы интерьера и одежды из фильма «Тобол»;

- лекция «С.У. Ремезов – Сибирский да Винчи», видео-ролики с лекциями в соцсетях ТИАМЗ и городского департамента по культуре и туризму;

- презентация карты культурного наследия Тобольска для историков, краеведов и представителей туристической сферы города 15 марта.

- экскурсии в рамках акции «Памятники должны говорить» 20 марта. Мероприятие пройдет у памятника Ремезову для всех желающих.

Кроме того, в 2021 году исполняется 320 лет со дня окончания работы Ремезовым над его «Чертежной книгой Сибири».