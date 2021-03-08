Тюменские танцоры выстроились в восьмерку, чтобы поздравить женщин с 8 марта

Почти сорок ребят их студии танца Dance Hit Дома национальных культур «Строитель» приняли участие во флешмобе, который прошел в рамках всероссийской акции #Вамлюбимые. Как сообщает «Тюменская линия», это мероприятие, во время которого волонтеры дарят женщинам цветы на остановках, парках, площадях. А ещё дам поздравляют флешмобами, коллажами и выступлениями на улицах.

Танцоры вместе с цветами, шариками и цветными платочками выстроились в огромную восьмерку, после чего цифра превратилась в знак бесконечности. В конце флешмоба участники выстроились в форме сердца, чтобы на экране получилась фраза «Мы любим вас».

По словам художественного руководителя ДК «Строитель» Валерия Муратова, ролик снимали с помощью квадрокоптера.

- Съемка заняла около полутора часов, ролик - полторы минуты. К видеоряду подобрали энергичную музыку в русском народном стиле, - отметил он.